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Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 61’inci oturumu kapsamında Türkiye notası verdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Kıbrıs Rum Kesimi, BM’ye sunduğu sözlü notada Türkiye’nin iddialarını “asılsız” olarak nitelendirdi.

Habere göre en notada en dikkat çekici bölüm Kıbrıslı Türklere ayrıldı. Rum kesimi, Türkiye’nin Kıbrıs politikalarının Kıbrıslı Türkleri de doğrudan etkilediğini belirterek, bu politikaların “kimliklerini zayıflattığını, özgürlüklerini sınırladığını ve Kıbrıslı ve Avrupalı yurttaşlar olarak haklarından tam yararlanmalarını engellediğini” savundu.

Kıbrıs Rum Kesimi ayrıca Türkiye’yi, Kıbrıslı Türkleri “izole etmekle” ve onları kuzeydeki ayrılıkçı yapının tanınması hedefi doğrultusunda “rehin” konumunda tutmakla suçladı.

BM’ye sunulan notada, Kıbrıs’taki insan hakları ihlallerinin “egemen bir BM üyesi devletin üçte birinin Türkiye tarafından devam eden askeri işgalinin doğrudan sonucu” olduğu ifadesi yer aldı. Rum kesimi, uluslararası toplumun Kıbrıs’taki durumu gündemden düşürmemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin 1974 müdahalesine ilişkin tezlerini de reddetti. Notada, Türkiye’nin “tek taraflı müdahale ve işgal hakkı” iddiasının BM Şartı’nın temel ilkeleriyle bağdaşmadığı savunuldu.

Notada, Türkiye’nin kuzeyde askeri ekipman sevkiyatını ve askeri altyapı kurulumunu sürdürdüğü de ileri sürdü. Notada bu faaliyetlerin Türkiye’deki askeri komuta kademesinin yönlendirmesi ve kontrolü altında yürütüldüğü belirtildi.

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’ye “işgal askerlerini çekme”, “iki devletli ayrılıkçı politikadan vazgeçme” ve adanın yeniden birleşmesine izin verme çağrısı yaptı.