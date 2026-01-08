Rumeli Hisarı Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda motosikletiyle seyreden Kemal Uğur, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle denize düştü.

Rumelihisarı Sahili’nde korku dolu anlar: Motosikletli genç kurtarılamadı - Resim : 1

Kemal Uğur, çevredekiler tarafından denizden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Rumelihisarı Sahili’nde korku dolu anlar: Motosikletli genç kurtarılamadı - Resim : 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından ağır yaralanan sürücü Kemal Uğur ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rumelihisarı Sahili’nde korku dolu anlar: Motosikletli genç kurtarılamadı - Resim : 3

SÜRÜCÜ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Kemal Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rumelihisarı Sahili’nde korku dolu anlar: Motosikletli genç kurtarılamadı - Resim : 4

Rumelihisarı Sahili’nde korku dolu anlar: Motosikletli genç kurtarılamadı - Resim : 5