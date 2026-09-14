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Kaynak: Haber Merkezi

İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son dönemde yükselen gayrimenkul alımları dikkat çekiyor. Rum basını Skala Times da yer alan haberlere göre, Limasol bölgesine bağlı ve uzun süredir boş durumda olan Trozena köyünün büyük bölümünün İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındığı öne sürüldü.

Haberde, söz konusu alımların yerel halk arasında endişeye yol açtığı belirtildi. Limasol Belediyesi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken yerel polis kaynakları bölgede mülkiyet devrine ilişkin yaşanan gelişmeleri doğruladı.

‘ADADA İKİNCİ BİR İSRAİL KURULABİLİR’

Rum tarihçi Jerry Kossifos, son dönemde İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta gayrimenkul almasına tepki gösterdi. Kossifos, İsrail'deki güvenlik ortamı nedeniyle ülkeden ayrılan kişilerin, Güney Kıbrıs'a yöneldiğini, adada ikinci bir İsrail’in kurulabileceğini söyledi.

Kossifos, “Topraklarımızı satmayı durdurmalıyız. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım İsrail ile ittifak kurmaya çalışmazdım. Çünkü onlar soykırım yapıyor” sözlerini sarf etti.