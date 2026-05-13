ANKARA ZİRVESİ VE ÇÖZÜM TAKVİMİ: 2026 KRİTİK EŞİK

Alpha TV’ye özel bir mülakat veren Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda çözüm düğümünü çözecek yeni bir sürecin işaretlerini verdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi dolmadan ve en geç 2026 sonuna kadar somut bir çözüm planının masaya gelmesinin hedeflendiğini öne sürdü.

Hristodulidis’e göre bu iyimser tablonun arkasında, Guterres’in Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme yatıyor. İddiaya göre Erdoğan, Genel Sekreter’e "özlü görüşmelerin" başlaması için gerekli siyasi esnekliği göstermiş durumda.

YAZ DÖNEMİNDE "ÇOKLU KONFERANS" HAZIRLIĞI

Diplomasi trafiğinin yaz aylarında daha da hızlanması bekleniyor. Hristodulidis’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Haziran Randevusu: BM Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, yeni bir temas trafiği için Haziran ayında adaya geliyor.

Gayriresmi Konferans: Yaz aylarında geniş katılımlı ve gayriresmi bir "çoklu konferans" çağrısı yapılması hedefleniyor.

Gizli Diplomasi: Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde, federasyon hedefinden sapmadan "gözlerden uzak" bir dizi diplomatik hamle yürütülüyor.

AKDENİZ GAZI AVRUPA YOLUNDA: İMZALAR 15 GÜN İÇİNDE ATILABİLİR

Siyasi sürece eşlik eden en güçlü kaldıraç ise enerji. Hristodulidis, ENI ve TOTAL şirketleriyle yürütülen müzakerelerin olumlu sonuçlandığını ve önümüzdeki iki hafta içinde *doğal gazın Mısır üzerinden Avrupa’ya satışı konusunda nihai anlaşmaya varılacağını duyurdu.

Ayrıca, önümüzdeki on beş gün içinde ABD’li enerji devi ExxonMobil ile yapılacak görüşmelerde; hem mevcut sahaların durumu hem de yeni ruhsat alanlarının tahsisi konusunda stratejik adımların atılması bekleniyor.