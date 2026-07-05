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Kaynak: İHA

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ruhsatsız işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıcıoğlu Mahallesi Buhara Caddesi'nde bulunan bir iş merkezindeki iş yerinde yapılan incelemelerde, herhangi bir ticari unvanı ve ruhsatı bulunmadan faaliyet yürütüldüğü belirlendi.

Denetimler sırasında söz konusu adreste "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna ilişkin bulguların tespit edilmesi üzerine, Battalgazi Kaymakamlığı'nın onayıyla işletmenin süresiz olarak faaliyetten men edilmesine karar verildi. Kararın uygulanmasının ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu. Mühürleme işlemine ilişkin hazırlanan tutanaklar ve kayıt altına alınan görsellerin ilgili kurumlara gönderildiği öğrenildi.

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise ruhsatsız işletmeler başta olmak üzere kaldırım ve yol işgalleri, çevre kirliliği ile kamu düzenini olumsuz etkileyen tüm unsurlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.