Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler üzerine hazırladığı belgeseli izlerken aklıma ilk gelen şey, “Bu insanlar nasıl böyle yaşıyor?” olmadı.

Çünkü bu soruyu sormama sebep olan Unorthodox’u karantina döneminde izlemiştim.

Bazı mini diziler vardır birkaç bölüm izler ertesi gün hatırlamazsın, bazıları da zihninde yer edinir. Ruhi Çenet’in belgeseli zihnimde yer edinen o diziyi gün yüzüne çıkarttı ve “Ben bu simülasyonu daha önce izlemiştim” dedirtti.

Bilmeyenler için dizi: Brooklyn’deki kapalı devre Satmar Hasidik topluluğunda yetişen Esty’nin, görücü usulü evlilik ve cemaat baskısı cenderesinden kaçıp Berlin’e sığınmasını anlatıyor. Deborah Feldman’ın 2012 tarihli kendi anılarını anlattığı otobiyografik kitabından uyarlama 4 bölümlük bir mini dizi; bir kadının bedeni ve hayatı üzerinde ki hakkını geri alma mücadelesi.

Ruhi Çenet’in videosunu izlerken de insan ister istemez bir hafıza tazeliyor:

Kadınların dini kurallar gereği saçlarını kazıtması veya kapatmak için kullandığı o peruklar,

Erkeklerin giydiği siyah cübbeler, geleneksel kürk şapkalar ve uzatılan favori bukleleri,

Ve en garibi: Özgürlüğün, eğitimin, finansın ve modernizmin başkenti özgür dünyada kendi kurallarını koymuş, dış dünyaya sınır çekmiş bir sistem, adeta özerklik.

Çenet’in kamerası dışa daha açık Chabad-Lubavitch veya genel cemaat yapısına odaklanıp "İçeride hayat nasıl devam ediyor?" diyen bir dış göz. Yani kapıdan içeri girmesine izin verilmiş bir ziyaretçi. Unorthodox ise antiziyonist ve son derece içe kapanık Satmar cemaatinin içinden "Ben buradan nasıl kaçarım?" diye yırtınan bir kadının zihni.

Dizideki o meşhur düğün sonrası kadınların saçlarının kesilip peruk takılması sahnesini hatırlayın. Dışarıdan bakan biri için basit bir "gelenek" gibi duran şey, içerideki kadın için bedeninin üzerinde ki kontrolü cemaate teslim etme ritüeli. Cinsellik üzerine hiçbir eğitim verilmeden evlendirilen genç kadınların yegane varlık sebebi, "çoğalın ve cemaati büyütün"... Bir topluluğun kendi geleneklerini koruma sevdası uğruna bireylerin özgürlük alanlarını ezerek, yok etmesi…

Dizi tam olarak bu hassas sinire basıyordu.

Peki hangisi gerçek?

İkisi de gerçeğin farklı birer dilimi. Biri size bir sistemin çarklarının nasıl döndüğünü (aidiyeti), diğeri ise o çarkın altında ezilen birinin çığlığını (kaçışı) gösteriyor. İnsan bir cemaatten ayrılırken sadece adres değiştirmiyor; dilini, çocukluğunu, ailesini ve tüm ezberleri arkasında bırakıyor.

Özetle; Ruhi Çenet bize madalyonun dışarıdan görünen ve sürdürülen yüzünü gösterdiyse, Unorthodox o vitrinin arkasındaki insani bedeli hatırlatıyor. Eğer siz de bu belgesele düştüyseniz, hemen arkasından Unorthodox’u da izleyin. Çözümleme yapmak, "büyük resmi" kurguyla kıyaslamak için bundan daha sağlam bir eşleşme olamaz.