İstanbul Planlama Ajansı (İPA) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'a dair son araştırmasına yer verdi. Araştırmada, İPA’nın aylık veri bülteni "İstanbul Barometresi"nin mart ayı sayısının tematik araştırma konusu "İstanbul’da Yaşlılıkta İyilik Hali" kapsamında İstanbullulara 'yaşlılık' durumları soruldu. Araştırma kapsamında İstanbul’da 65 yaş ve üzeri 752 kişi ile görüşülerek yaş almış bireylerin iyilik ve sağlık durumları ölçüldü.

İPA paylaşımında, "İstanbul’da nüfus yaşlanıyor. Peki kentteki yaş almış bireyler kendini nasıl hissediyor?" derken elde ettiği verileri de paylaştı. Elde edilen veriler sağlığın, özellikle de ruh sağlığının sınıfsal olduğunu gözler önüne serdi.

İşte o veriler:

- Katılımcıların %35,6’sı sağlığının “iyi” olduğunu söyledi. Üst gelir grubunda sağlığını “iyi” olarak tanımlayanların oranı %62,7 iken, alt gelir grubunda bu oran %17,1’e düştü.

- Psikolojik destek ihtiyacı olduğunu bildiren katılımcıların %4,9’u bu hizmeti alabilirken, %21,3’ü alamadığını ifade etti. Yaş almış kadınların ruh sağlığı hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyduğu görüldü.

-Katılımcıların %32,2’si kendini “yaşlı” olarak tanımlarken %52,1’i bu tanımlamayı kabul etmedi.