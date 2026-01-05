Ruanda yıldırım faciaları bitmiyor. 2025 yılında başta yıldırım isabet etmesi olmak üzere doğal afetler nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni yılda da yıldırım olayları can almaya devam ediyor. Doğu Eyaleti Valisi Prudence Rubingisa, başkent Kigali'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ngoma bölgesinde yıldırım çarpması sonucu 9 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü ve yaralıların, tarlalarında çalıştıktan sonra yağmurdan korunmaya çalışan çiftçiler olduğunu aktaran Rubingisa, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.