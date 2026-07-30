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YouTube'da habercilik ve yayıncılık yapan kuruluşları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayıncılık alanına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışırken, YouTube yayınlarının lisanslanması ve denetlenmesi için mevzuat değişikliği hazırlığına başladı.

Hürriyet'in haberine göre, TBMM Okullara Saldırıları Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, dijital platformlara yönelik denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DENETİM SİSTEMİ GELİYOR

Mehmet Daniş, sosyal medya ve dijital mecralardaki yayınları anlık olarak izleyip raporlayabilecek yapay zekâ destekli bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Daniş, "Sosyal medyada ve dijitaldeki bütün gelişmeleri izleyip raporlayabilecek çok ileri teknoloji bir program kuruyoruz. Yapay zekâ destekli programımız birkaç ay içerisinde devreye alınacak. Meclis bize yeni yetkiler verirse buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin, dijital yayınların daha etkin şekilde takip edilmesini sağlaması hedefleniyor.

YOUTUBE YAYINLARI İÇİN LİSANS DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

RTÜK Başkanı Daniş, özellikle haber ve yayıncılık faaliyeti yürüten YouTube kanallarının mevcut mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu alanda yasal düzenleme hazırladıklarını söyledi.

Daniş, gençlerin geleneksel televizyon yerine dijital platformlara yöneldiğini vurgulayarak, RTÜK mevzuatının dijital yayıncılığa uygun şekilde güncellenmesinin önemine dikkat çekti.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI DA MASADA

Komisyon toplantısında gündüz kuşağı programları da gündeme geldi. AK Parti milletvekilleri, ailelerin özel hayatının reyting amacıyla ekrana taşındığını belirterek bu programlara yönelik yeni sınırlamalar talep etti.

Eleştirilere yanıt veren Mehmet Daniş ise bazı programların adeta yargı ve kolluk kuvvetlerinin görev alanına girdiğini ifade ederek, Adalet Bakanlığı ile bu konuda görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

DİJİTAL YAYINCILIKTA YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

RTÜK'ün hazırladığı düzenlemelerin yasalaşması halinde, YouTube'da habercilik ve yayıncılık yapan kuruluşlar için lisans ve denetim sürecinde yeni bir dönem başlayabilecek. Yapay zekâ destekli denetim sistemiyle birlikte dijital platformların daha yakından takip edilmesi hedefleniyor.