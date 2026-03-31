Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kablolu ve uydu yayın yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle, yayıncı kuruluşların üzerindeki bürokratik yükün azaltılması hedeflendi.

Yeni düzenlemeye göre medya hizmet sağlayıcıları, yayın ortamını değiştirmeden sadece teknik kaliteyi yükseltmek veya değiştirmek istediklerinde RTÜK’e başvurarak işlem yapabilecek. Bu süreçte teknik denetim şartı aranmayacak.

SD’DEN 8K’YA GEÇİŞ KOLAYLAŞTI

SD, HD, 4K ve 8K gibi farklı yayın teknikleri arasında geçiş yapmak isteyen kuruluşlar için süreç sadeleştirildi. Yayıncılar, mevcut lisans süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla teknik değişikliklerini daha hızlı hayata geçirebilecek.

Önceki uygulamada ise teknik değişiklik yapmak isteyen kuruluşların lisanslarını iptal ettirip yeniden başvuru yapmaları gerekiyordu. Bu durum zaman kaybı ve ek maliyetlere yol açıyordu.

LİSANS YENİLEMEDE YENİ İMKAN

Düzenleme, lisans yenileme süreçlerini de kapsıyor. Buna göre medya hizmet sağlayıcıları, lisans yenileme dönemlerinde farklı bir yayın tekniği ile başvuru yapabilecek.

Yapılan değişiklikle birlikte, özellikle yüksek çözünürlüklü yayın teknolojilerine geçişin teşvik edilmesi ve sektörün teknolojik gelişmelere daha hızlı uyum sağlaması amaçlanıyor.

Ayrıca maliyet nedeniyle yayın kalitesini düşürmek ya da artırmak isteyen kuruluşlara da esneklik sunuluyor.