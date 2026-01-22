Dizinin ilk bölümü daha önce aynı yaptırım kapsamında yayından kaldırılmıştı. RTÜK, bu kararını “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırılık” gerekçesine dayandırmıştı.

Kurul, benzer gerekçelerle dizinin ikinci, üçüncü ve altıncı bölümlerinin de Türkiye’deki dijital yayın kataloğundan çıkarılmasına hükmetti. Ayrıca dizinin yayıncısı HBO Max’e yüzde 5 oranında idari para cezası verildi.

Aynı toplantıda dijital platform MUBİ de yaptırımdan nasibini aldı. “Pasajlar” filminde yer alan bazı sahneler nedeniyle MUBİ’ye de yüzde 5 idari para cezası kesilirken, film için katalogdan çıkarma kararı alındı.

Uygulanan cezalar, CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Tuncay Keser tarafından sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Kalp rahatsızlığı bulunan genç bir kadının yaşamını konu alan Jasmine dizisi, içerdiği cinsel sahneler nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Gelen tepkiler sonrası RTÜK, dizinin aile değerlerini hedef aldığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

KATALOGDAN ÇIKARMA CEZASI NEDİR?

Katalogdan çıkarma cezası, Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max gibi internet üzerinden yayın yapan dijital platformlara yönelik uygulanan bir yaptırım türüdür. Bu karar, ilgili film, dizi ya da programın —veya belirli bölümlerinin— Türkiye’deki yayın kataloğundan tamamen kaldırılmasını zorunlu kılar.