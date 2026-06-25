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Kaynak: Haber Merkezi

RTÜK tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Üst Kurul, Batman'da özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği iddia edilen olaya ilişkin getirilen yayın yasağının ihlalini inceledi.

RTÜK'TEN HALK TV VE KOZA TV'YE İDARİ PARA CEZASI

Yasağa rağmen söz konusu iddiaların, 19 Haziran tarihinde Halk TV Ana Haber Bülteni'nde, 20 Haziran'da ise Koza TV'de haberleştirildiğini belirlenen RTÜK, iki medya hizmet sağlayıcısının yargı otoritesini ihlal ettiğini, gerçekleştirilen ihlalin sadece bireysel bir yayın hatası değil, hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik tercih edilmiş sistematik bir ihlal niteliği taşıdığını belirledi.

Bu kapsamda Halk TV ve Koza TV'ye Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu'nun ilgili maddesi gereği idari para cezası verildi.

'SINIRLARI VE SÜRESİ BELİRSİZ YAYIN YASAĞI KARARLARI...'

Karara tepki gösteren CHP’li RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Basına yönelik müdahalelerde çok hassas, ölçülü ve eşit bir tutum içinde olunması basın özgürlüğü ve çoğulculuk açısından temel bir gerekliliktir. Sınırları ve süresi belirsiz yayın yasağı kararları, basının haber verme/halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaktadır.

Bu çerçevede, öncelikle yayın yasaklarının kapsamının, süresinin ve uygulanma koşullarının belirleneceği, haber verme sınırlarını koruyacak yasal bir düzenlemenin yapılması zorunludur."