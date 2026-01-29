Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının telefonla aranarak RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adının kullanıldığı ve çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunu tespit etti.

Söz konusu açıklamada, kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi ya da RTÜK personeli olarak tanıtan kişilerin yaptığı bu aramaların sahte olduğu ve kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca RTÜK, sahte aramaları yapan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve adli süreçlerin başlatıldığını duyurdu.