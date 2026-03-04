

RTÜK tarafından yapılan son araştırma, Türkiye’deki gençlerin medya kullanım alışkanlıklarındaki radikal değişimi gözler önüne serdi. 7 bin 500 gencin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya göre, her 10 gençten 8’i ailesinin bilmediği gizli hesaplar üzerinden sosyal medyada vakit geçiriyor.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı. Toplantıya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin adına Başkan Yardımcısı Deniz Güler ve BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün katılarak gençlerin dijital dünyadaki ayak izlerine dair kritik veriler paylaştı.

TELEVİZYON DEVRİ KAPANIYOR: GÜNLÜK İZLEME 40 DAKİKANIN ALTINDA



Araştırma sonuçları, geleneksel medyanın gençler arasındaki etkisini kaybettiğini kanıtladı. 2018 yılında günlük ortalama 2 saat 51 dakika olan televizyon izleme süresi; 2022’de 1 saat 40 dakikaya, 2025 yılında ise 40 dakikanın altına geriledi.

Buna karşın dijital platformlara olan ilgi zirve yapmış durumda:

Gençlerin yüzde 90’ı aktif sosyal medya kullanıcısı. Her 10 gençten 6’sının dijital platform (Netflix, Disney+ vb.) aboneliği var.

Günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi 3,5 saate ulaştı.



"GİZLİ HESAP" ALARMI: AİLELER KONTROL ETTİKLERİNİ SANIYOR

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler’in sunduğu verilere göre, gençlerin yüzde 82’si ailesinden gizlediği ikinci bir hesaba sahip. Güler, "Aileler çoğunlukla bildikleri hesaplar üzerinden kontrol sağlıyor fakat gençler asıl etkileşimi bu gizli hesaplar üzerinden kuruyor" uyarısında bulundu.