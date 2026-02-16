Platformun Türkiye sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Jasmine, 18 Şubat Çarşamba akşamı HBO Max Türkiye’ye veda etse de başka topraklarda açmaya devam edecek. Üzülmüyoruz ve diyoruz ki bize hep Yasemin” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, dizinin Türkiye macerasının sona erdiğini ama uluslararası yayın hayatının süreceğini gösterdi.

“JASMİNE” DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, ölümcül bir kalp rahatsızlığıyla yaşam savaşı veren Yasemin’in (Asena Keskinci) hikâyesini merkezine alıyor. Ancak anlatıyı çarpıcı kılan esas unsur, Yasemin’in hayattaki en büyük destekçisi olan üvey kardeşi Tufan’ın (Burak Can Aras) ona karşı beslediği saplantılı ve sınır tanımayan duygular.

Organ nakli listesine girebilmek için zamana karşı yarışan Yasemin, hayatta kalma umuduyla mücadele ederken kendini ve Tufan’ı karanlık ilişkiler ağının içinde bulur. Yasa dışı bağlantılar, ahlaki ikilemler ve giderek silikleşen sınırlar, iki kardeşi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Dram ve gerilimi harmanlayan yapım, izleyiciyi duygusal ve psikolojik açıdan sarsıcı bir finale doğru taşır.

Başrollerde Asena Keskinci ve Burak Can Aras yer alıyor.