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Kaynak: Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/15733 sayılı soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre karar, Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararıyla alındı.

HER TÜRLÜ HABER VE YAYIN YASAKLANDI

RTÜK, kararın toplum sağlığı ve ahlakının, milli güvenliğin, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verildiğini aktardı.

Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yasaklandığı belirtildi.

RTÜK'TEN MEDYA KURULUŞLARINA UYARI

RTÜK, tüm medya hizmet sağlayıcılarının yayın yasağı kararının gereklerine titizlikle uymasının önem taşıdığını belirtti.

Açıklamada, yayın yasağına aykırı yayın yapılması halinde 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.