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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında önemli mesajlar verdi.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, Kurul bünyesinde gerçekleştirilen programda konuşan Daniş’in, 15 Temmuz gecesinin Türkiye’nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladığı belirtildi.

“15 TEMMUZ ŞANLI BİR DİRENİŞİN ADIDIR”

RTÜK Başkanı Daniş, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği tarih olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz, milletimizin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığı şanlı bir direnişin adıdır.”

Daniş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl belirlenen “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasına dikkat çekerek, bu ifadenin 15 Temmuz gecesinin ruhunu yansıttığını söyledi.

“DARBECİLER İLETİŞİM CEPHESİNİ DE HEDEF ALDI”

15 Temmuz gecesinde medyanın üstlendiği role değinen Daniş, darbecilerin yalnızca milli iradeyi değil, iletişim alanını da hedef aldığını ifade etti.

TRT stüdyolarına, Türksat kampüsüne ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıların bunun göstergesi olduğunu belirten Daniş, doğru bilgi ile dezenformasyon arasındaki mücadelenin demokrasi açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Daniş, o gece yayıncı kuruluşların vatandaşların haber alma hakkını koruduğunu belirterek, ekranların yalnızca görüntü değil, milletin cesaretini ve iradesini de taşıdığını ifade etti.

“BİLGİ BAĞIMSIZLIĞI, MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN PARÇASIDIR”

Güçlü medyanın güçlü toplumun temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan RTÜK Başkanı Daniş, yayıncılığın hakikatin yanında duran, milli ve manevi değerleri koruyan bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Daniş, “Bilgi bağımsızlığı, milli bağımsızlığın ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullanarak, iletişim egemenliğinin önemine dikkat çekti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini ve hakikat uğrunda hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmet ve minnetle anan Daniş, gazilere de sağlıklı bir ömür diledi.

Anma programının ardından RTÜK Başkanı Daniş, Kurul’da hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisini gezdi.

Programa RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güçer, Kurul üyeleri, daire başkanları, yardımcıları ve Kurul personeli katıldı.