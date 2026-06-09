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Evcil hayvan sahiplerinin köpeklerine yönelik daha kişiselleştirilmiş bakım ve beslenme çözümlerine ilgisi artarken, Royal Canin köpeklerin farklı sağlık ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlayan yeni nesil fonksiyonel tamamlayıcı ödül mamalarını Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimler ve beslenme uzmanlarıyla geliştirilen yeni seri; bağışıklık sistemi, sindirim sağlığı, deri ve tüy bakımı, eklem desteği ile sağlıklı yaş alma gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.

Petshoplar ve online satış kanallarında tüketicilerle buluşan ürünler, köpeklerin günlük beslenme rutinlerine tamamlayıcı olarak dahil edilebiliyor. Veteriner kliniklerinde sunulacak özel seride ise kilo kontrolü, üriner sistem sağlığı, bağırsak sağlığı ve alerji yönetimine yönelik diyet mamalarla uyumlu fonksiyonel ödül mamaları yer alıyor.

Şirket, köpeklerin yaşam evrelerine ve özel ihtiyaçlarına göre geliştirilen ürünlerin bilimsel araştırmalar doğrultusunda formüle edildiğini belirtti. Yeni seride yavru köpeklerin bağışıklık ve sindirim sistemlerini desteklemeye yönelik ürünlerin yanı sıra yetişkin köpekler için sindirim sistemi, deri ve tüy sağlığı ile eklem desteğine odaklanan seçenekler bulunuyor.

Royal Canin'in eğitim süreçlerine yönelik geliştirdiği özel ödül maması ise DHA ile C ve E vitaminleri içeriyor. Şirket, ürünün köpeklerin bilişsel fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olacak şekilde formüle edildiğini ve her bir parçanın 3 kalorinin altında enerji içerdiğini açıkladı.

Veteriner kliniklerinde satışa sunulan özel seri ise, farklı sağlık ihtiyaçlarına yönelik diyet mamalarla uyumlu fonksiyonel ödül mamalarından oluşuyor. Bu kapsamda kilo yönetimini destekleyen Satiety serisi, üriner sistem sağlığına yönelik Urinary S/O, sindirim sistemi hassasiyetlerine yönelik Gastrointestinal ve alerji yönetimine özel geliştirilen Hypoallergenic mamalarla uyumlu ürünler yer alıyor. Ürünler, yüksek protein içeriği, optimize mineral dengesi ve kontrollü enerji seviyeleriyle köpeklerin özel beslenme planlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Erol Şimşek, “Evcil hayvan sahipleri artık yalnızca temel beslenmeye değil, hayvanlarının yaşam kalitesini destekleyen özel çözümlere de önem veriyor. Geliştirdiğimiz yeni seriyle köpeklerin farklı yaşam evreleri ve ihtiyaçlarına yönelik bilimsel beslenme desteği sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Royal Canin® Hakkında:

Mars Petcare çatısı altında faaliyet gösteren Royal Canin dünya çapında lider bir şirket olup, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme sunan ROYAL CANIN® markasının sahibidir. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların yaşam kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 100’den fazla ülkede 8000’i aşkın çalışanı ile faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.

Royal Canin Türkiye hakkında detaylı bilgi almak için www.royalcanin.com/tr adresini ziyaret edin.