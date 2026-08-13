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Kaynak: Haber Merkezi

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki liman bölgesinde bulunan Esso rafinerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Rotterdam polisi, patlamanın nedeninin henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Olay yerine 6 ambulans, 1 travma helikopteri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın rafinerinin hangi bölümünde meydana geldiği ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemeler sürüyor.

Yetkililer olay yerinde güvenlik önlemlerini artırırken, patlamanın nedenini ve tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LİMANLARINDAN BİRİ

Rotterdam Limanı, Avrupa'nın en büyük limanlarından biri olmasının yanı sıra çok sayıda enerji tesisine ev sahipliği yapıyor.

Yetkililerin, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında patlamaya ilişkin yeni bilgileri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.