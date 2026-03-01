Wilhelminakade'de, Kop van Zuid bölgesine 26 Şubat'ta demirleyen 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu'yu ailece ziyarete gelen Türklerin yanı sıra Rotterdam'daki Hollandalılar da gemiye büyük ilgi gösterdi.Türk bayrakları eşliğinde fotoğraf çektiren ziyaretçiler, duydukları gururu ifade etti.
Rotterdam Limanı'nda Türk coşkusu: TCG Anadolu'ya binlerce ziyaretçi akın etti
NATO'nun "Steadfast Dart" tatbikatı çerçevesinde 26 Şubat'ta üç savaş gemisiyle birlikte Rotterdam Limanı'na yanaşan Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu görmek üzere Hollanda'nın çeşitli bölgelerinden, Belçika ve Almanya'dan çok sayıda Türk, dört gün boyunca limanı ziyaret etti.
"TÜRK GEMİLERİNİN BURADA OLMASI ÇOK GÜZEL BİR HİSSİYAT"
Amsterdam'dan eşi ve iki çocuğuyla gelen Osman Özdemir, "Gemileri duyduğumuzda heyecanlandık, çocuklarla gelmek istedik. Türk gemilerinin burada olması çok güzel bir hissiyat." dedi.
Kozmetik sektöründe görev yapan Doğan Erik, Belçika sınırına yakın Tilburg'dan gelerek hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğini ve gemiyi gördüğü için çok mutlu olduğunu belirtti.
"OSMANLI TORUNLARI YENİDEN DİRİLECEK"
Erik, "TCG Anadolu gemimizi Rotterdam'da görmek çok gurur verici. Çok onurlandık ve tüylerimiz diken diken oldu. İnşallah Osmanlı torunları yeniden dirilecek ve dünyaya yeniden yön verecek." ifadelerini kullandı.
Erik, geminin çevresinde Türklerin yanı sıra Hollandalıların da olduğunu, gemilerin görkemiyle herkesin dikkatini çektiğini vurguladı.
Hollanda'nın güneyindeki Loon op Zand kasabasından gelen Haşmet Yılmaz, 50 yıldan fazla süredir Hollanda'da yaşadığını ve bugüne kadarki en büyük gurur gününün gemilerin Rotterdam'a geliş günü olduğunu söyledi.
Yılmaz, "Bunlar çok gurur verici şeyler. Türkiye'nin savunma sanayisinde böyle bir kapasiteye ulaştığını görmek bizi memnun ediyor. İnşallah devamı gelir." dedi.
GEMİ BUGÜN AYRILIYOR
NATO'nun "Steadfast Dart 2026" tatbikatı kapsamında perşembeden beri Rotterdam'da bulunan TCG Anadolu bugün limandan ayrılıyor.
Geliş töreninin ardından gemiye, Türkiye'deki çocukların çizdiği resimler ve yazdığı mektuplar teslim edilmişti.
Gemide ayrıca Hollanda Savunma Bakanlığı ile savunma sanayi yetkililerinin katılımıyla Türk Savunma Sanayi Fuarı düzenlenmiş; ileri teknoloji araçlar, SİHA'lar, helikopterler ve diğer teçhizatlar tanıtılmıştı.
NATO'nun Hollanda Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFC Brunssum) ev sahipliğinde Almanya koordinasyonunda düzenlenen "Steadfast Dart 2026" tatbikatında Türkiye'nin yerli ve milli üretim teçhizatları da sergilenmişti.