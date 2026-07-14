Yeniçağ Gazetesi
14 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Yaşam Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı

Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki arıcıları tatlı bir telaş sardı. Geven ve kekik başta olmak üzere binbir çeşit endemik bitki türüne ev sahipliği yapan zengin florasıyla dikkat çeken Karlıova, hem yerli hem de çevre illerden gelen gezgin arıcıların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 1

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde arıcılar, coğrafi işaret tescilli balın hasadına sayılı günler kala yoğun mesai yapıyor. Endemik bitki çeşitliliği ve bu yılki yağışların etkisiyle verimli bir sezon bekleyen üreticiler, kaliteli bal elde edebilmek için gün boyu kovanların bakımını sürdürüyor.

1 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 2

Geven, kekik başta olmak üzere çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Karlıova, zengin florasıyla hem bölgedeki hem de farklı illerden gelen gezgin arıcıları ağırlıyor.

2 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 3

Coğrafi işaret tescilli Bingöl balının önemli üretim merkezlerinden biri olan ilçede hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler kaliteli ve verimli bal elde edebilmek için kovanların günlük bakımını aksatmıyor. Arıların gelişimini yakından takip eden üreticiler, hasat öncesi yoğun mesai harcıyor.

3 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 4

Yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapan, 4 çocuk babası Cebrail Yıldız (45), bu yıl yağışların yeterli olması nedeniyle bitki örtüsünün zenginleştiğini ve bunun bal kalitesine olumlu yansıdığını ifade ederek, “Boş kasnakları kovanlara koyuyoruz ve arılar önce doğal mumlarını örüyor. Yapay petek kullanmıyoruz. Bal hasadına yaklaşık 20-25 gün içinde başlamayı planlıyoruz.

4 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 5

Gevenler açtı ve bal akımı başladı. Şu anda kuzey rüzgarı esiyor. Bizim için güney rüzgarının esmemesi önemli. Çünkü güney rüzgarı bitkileri kurutuyor, kuzey rüzgarı ise nem getiriyor. Bu yıl bal kalitesinin son birkaç yılın en iyisi olacağını düşünüyoruz.

5 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 6

Geven çok iyi çiçek açtı. Bingöl balının dünyada tanınmasının ve coğrafi işaret almasının en önemli nedeni zengin doğası, endemik bitki çeşitliliği ve üreticilerin emeğidir. Biz de gün boyu arılarımızla ilgileniyor, daha kaliteli ve verimli bal üretmek için sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışıyoruz” diye konuştu.

6 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 7
7 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 8
8 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 9
9 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 10
10 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 11
11 12
Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı - Resim: 12
12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro