Rotası çizildi: Son yılların en kalitelisi geliyor: Bingöl balında hasat zamanı

Geven çok iyi çiçek açtı. Bingöl balının dünyada tanınmasının ve coğrafi işaret almasının en önemli nedeni zengin doğası, endemik bitki çeşitliliği ve üreticilerin emeğidir. Biz de gün boyu arılarımızla ilgileniyor, daha kaliteli ve verimli bal üretmek için sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışıyoruz” diye konuştu.