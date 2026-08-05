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Kaynak: AA

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) personeline yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Likhachev, 3-5 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen olaylarda, santralde görev yapan 4 personelin mayın patlaması nedeniyle yaralandığını beyan etti.

Saldırıların ardından yaralanan personelin sağlık durumuna ilişkin detayları paylaşan Likhachev, ağır yaralanan 2 çalışanın vakit kaybetmeksizin hastaneye sevk edildiğini aktardı. Olayda hafif şekilde yaralanan diğer 2 personelin ise hastanede tedavi edilmeyi reddettiğini ifade etti.

Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) hedeflerine dair değerlendirmelerde bulunan Likhachev, İHA’ların her gece santralin yer aldığı Energodar kentine ulaşımı sağlayan ana yola "kelebek tipi" mayınlar bıraktığını belirtti. Yapılan bu eylemlerin kentin giriş-çıkış güvenliğini, temel gıda sevkiyatını, acil tıbbi müdahale araçlarının hareket kabiliyetini ve santral personellerinin vardiya değişim süreçlerini ciddi şekilde riske attığını vurguladı.

Santral ile kent arasındaki bağlantı yolunun patlayıcılarla hedef alınmasının herhangi bir askeri gerekçeyle açıklanamayacağını öne süren Rosatom Genel Müdürü, söz konusu saldırıların doğrudan bölge halkını ve nükleer santral çalışanlarını hedef aldığını savundu.

Kıtadaki en büyük nükleer tesis olma özelliğini taşıyan Zaporijya NGS, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ilk döneminde, Mart 2022 itibarıyla Rus Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine girmişti. Tesis ve çevresinde yaşanan hareketlilik, bölgedeki güvenlik endişelerini canlı tutmaya devam ediyor.