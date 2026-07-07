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Ronroco sanatçısı Özgür Demir, yeni projesi Ronroco Anatolian kapsamında hazırladığı Confluence adlı EP'sini 17 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Beş parçadan oluşan çalışma, Anadolu'nun modal ve ritmik yapısını Bolivya kökenli ronroco enstrümanının kendine özgü tınılarıyla bir araya getiriyor.

Projede Özgür Demir'e viyolonselde Barış Güvenenler eşlik ediyor. Kayıtların tamamı ise müzisyenlerin aynı anda performans sergilediği canlı kayıt yöntemiyle gerçekleştirildi. Böylece eserlerin doğal akustiği ve müzisyenler arasındaki etkileşimin korunması amaçlandı.

İLK KLİP "GÜL SEMAHI"NA GELİYOR

EP'nin çıkış parçası olarak "Gül Semahı" seçildi. Eser, yayımlandığı gün yönetmen Bülent Şimşek imzalı müzik videosuyla birlikte dinleyiciyle buluşacak.

Albümde "Gül Semahı", "Arıx", "Brîndarim", "Aksak Serçe" ve Zülfü Livaneli'nin "Eski Tüfek" eserinin yeni yorumu yer alıyor. Demir'in ronroco için özel olarak bestelediği "Aksak Serçe" ise albümün özgün eserleri arasında bulunuyor.

AND DAĞLARI'NDAN ANADOLU'YA UZANAN MÜZİKAL KÖPRÜ

Özgür Demir, ronroco ile ilk tanışmasının bir radyo programında duyduğu ses sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor. Bu karşılaşmanın kendisini And Dağları'na uzanan bir müzikal yolculuğa çıkardığını ifade eden sanatçı, Bolivyalı sokak müzisyenleri aracılığıyla enstrümana ulaştığını ve projenin temellerini bu süreçte attığını söylüyor.

Türkiye'de ronrocoyu ana enstrüman olarak merkeze alan sayılı projelerden biri olmayı hedefleyen Ronroco Anatolian, Anadolu müziği ile Latin Amerika'nın geleneksel tınıları arasında akustik bir köprü kurarak dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor.