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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından yaşanan tartışmalara Georgina Rodriguez de dahil oldu.

Rodriguez, teknik direktör Jorge Jesus'u eleştirdiği Instagram hikayesini kısa süre sonra kaldırdı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Rodriguez, Sir Alex Ferguson'a ait olduğu iddia edilen bir açıklamayı paylaşarak Jesus'a tepki gösterdi. Ancak söz konusu ifadelerin Ferguson tarafından söylendiğine ilişkin güvenilir bir kaynak bulunmadı.

FERGUSON'A ATFEDİLEN SÖZLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Hispanic Sports Media adlı Instagram hesabında yayımlanan ve Sir Alex Ferguson'a atfedilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Jorge Jesus, Ronaldo'yu oynatmaya niyeti olmadığını içten içe biliyorsa neden kadroya çağırdı? Bir tavır sergilemek için mi? Bu otorite değil, güvensizliktir."

Ancak paylaşımda bu sözlerin kaynağına yer verilmediği ve Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşlarında Ferguson'un böyle bir açıklama yaptığına ilişkin bir haber bulunmadığı aktarıldı.

'BU ADAMIN İSMİNDE NASIL İSA OLABİLİR?'

Georgina Rodriguez, söz konusu paylaşımı Instagram hikayesine ekleyerek Jorge Jesus'a yönelik şu yorumu yaptı:

"Bu adamın isminde nasıl İsa olabilir, anlamıyorum."