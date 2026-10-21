UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona ile karşılaşan Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlık şoku yaşandı.

Barcelona'yı 4-2 mağlup eden Fransız ekibinde üç futbolcu sakatlanırken, Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

PSG, 25 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat edileceğini duyurdu.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından duygusal bir açıklama yapan Kvaratskhelia'ya, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan destek mesajı geldi.

KVARATSKHELIA'NIN SEZONU KAPATMASI BEKLENİYOR

PSG, Barcelona karşılaşmasında sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barcelona ile dün oynanan maçta sağ dizindeki ön çapraz bağında yırtık meydana gelen Khvicha Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek."

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Gürcü yıldızın en az 7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu süre doğrultusunda Kvaratskhelia'nın sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği belirtiliyor.

KVARATSKHELIA'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA: 'NEDEN BEN?'

Gürcü yıldız, yaşadığı ağır sakatlığın kendisinde yarattığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

"Maç önü dua etmem hakkında birçok insan bana soruyor ve 'dünyadaki bütün futbolcular dua etse maçlar berabere biter' diyor. Belki doğru olabilir ama ben her maçtan önce sadece sağlıklı bir şekilde sahadan çıkmayı diliyordum. Boşunaymış. Kafamın içinde aynı şey dönüp duruyor, neden ben?

Muhtemelen bu maça hayatımda hiçbir maça hazırlanmadığım kadar iyi hazırlanmıştım. Her şeye hazır hissediyordum, sakatlığa değil. Tanrı'nın beni seçtiğini anlıyorum. Eğer bu sayede sahadaki diğer futbolcuları koruduysam, önümüzdeki bu ayları acı çekerek, çalışarak, gözyaşları içinde geçirmeye hazırım. Her zaman yanımda olan halkım için güçlü dönmem gerekiyor, bunu biliyorum.

Size ihanet etmeyeceğim. Söz veriyorum, bir saniye bile çalışmaktan vazgeçmeyeceğim."

CRISTIANO RONALDO'DAN DESTEK: 'EN İYİ GÜNLERİN HENÜZ GELMEDİ'

Khvicha Kvaratskhelia'nın açıklamasının ardından Cristiano Ronaldo da Gürcü futbolcuya destek verdi.

Cristiano Ronaldo, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Futboldaki en zorlu mücadeleler çoğu zaman kimsenin görmedikleridir. O duyguyu biliyorum ama seni buraya kadar getiren şeyleri asla unutma ve zor bir anın ne kadar ileri gidebileceğinden şüphe etmene izin verme. İçindeki ateşi canlı tut. En iyi günlerin henüz gelmedi."