Suudi Arabista Pro Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı alev aldı. Ligde 16 maçlık galibiyet serisi yakalayarak liderliği elinde bulunduran Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr sürpriz bir kayıp yaşadı.

AL-NASSR'IN 16 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

İngiliz teknik adam Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Al-Qadsiah evinde Al-Nassr'ı 3-1 mağlup ederek 16 maçlık seriye son verdi.

AL-QADSIAH İKİNCİ YARIDA MAÇI KOPARDI

Karşılaşmada goller Mohammed Al Shamat 24'üncü dakikada ev sahibi ekibi öne geçirirken Joao Felix 39'da skoru eşitleyen golü attı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken Al-Qadsiah 55'te Musab Fahz Aljuwayr, 78'de ise Julian Quinones'in golleriyle galibiyete ulaştı.

AL HILAL PUAN FARKINI İKİYE İNDİREBİLİR

Bu sonuçla birlikte Al Nassr 79 puanda kalırken en yakın takipçisi Al Hilal'in deplasmanda Al Khaleej'i yenmesi halinde aradaki fark 3 hafta kala 2 puana inecek.

RONALDO SON HAFTALARDA ŞAMPİYONLUK BASKISINI HİSSEDECEK

Ronaldo Suudi Arabistan'da ilk şampiyonluğuna yaklaşırken alınan bu kritik mağlubiyet son haftalarda yıldız oyuncunun üzerindeki baskıyı da artırmış oldu.