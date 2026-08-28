Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodríguez gayrimenkul portföylerini büyüttü.
Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodríguez, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz bölgesinde yer alan lüks projeden iki villa aldı. Yıldız futbolcu, ailece huzur buldukları bu özel adadaki gayrimenkul yatırımlarını genişletti.Kaynak: Haber Merkezi
Çift, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz bölgesinde yer alan iki adet ultra lüks villayı satın aldı.
Söz konusu mülkler Nujuma a Ritz-Carlton Reserve olarak bilinen bölgede bulunuyor.
Bu yerleşim alanı oldukça özel adalardan oluşuyor.
Adalar, dış dünyadan tamamen izole bir konumda yer alıyor.
Bölgeye ulaşım yalnızca özel teknelerle gerçekleştiriliyor. Dileyen misafirler hidroaviyon kullanarak da adaya erişebiliyor.
Mülkler farklı boyutlarda planlandı. Konutlardan ilki üç yatak odalı bir aile villası olarak tasarlandı.
İkinci mülk ise iki yatak odalı ve daha küçük bir konut şeklinde düzenlendi. İkili, projeden ev satın alan ilk kişiler arasında yer aldı.
Villaların bulunduğu ada ana karadan yaklaşık 16 mil açıkta konumlanıyor. Bu mesafe yüksek düzeyde bir mahremiyet sunuyor.
Çift, bu sayede ailece gözlerden uzak bir yaşam alanına kavuştu. Satın alınan villaların her birinin değerinin yaklaşık 3,5 milyon sterlin olduğu belirtildi.
Cristiano Ronaldo, yatırım kararlarının arkasındaki nedeni açıkladı. Bölgenin sunduğu doğal güzelliklere ve huzura dikkat çekti.
Kızıldeniz’in gerçekten olağanüstü bir yer olduğunu ifade etti. Bölgeyi ilk ziyaret ettikleri andan itibaren buradaki doğayla derin bir bağ kurduklarını belirtti.
Portekizli yıldız, buranın ailece huzur ve sükûnet buldukları özel bir yer olduğunu sözlerine ekledi.