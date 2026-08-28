Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon

Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodríguez, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz bölgesinde yer alan lüks projeden iki villa aldı. Yıldız futbolcu, ailece huzur buldukları bu özel adadaki gayrimenkul yatırımlarını genişletti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 1

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodríguez gayrimenkul portföylerini büyüttü.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 2

Çift, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz bölgesinde yer alan iki adet ultra lüks villayı satın aldı.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 3

Söz konusu mülkler Nujuma a Ritz-Carlton Reserve olarak bilinen bölgede bulunuyor.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 4

Bu yerleşim alanı oldukça özel adalardan oluşuyor.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 5

Adalar, dış dünyadan tamamen izole bir konumda yer alıyor.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 6

Bölgeye ulaşım yalnızca özel teknelerle gerçekleştiriliyor. Dileyen misafirler hidroaviyon kullanarak da adaya erişebiliyor.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 7

Mülkler farklı boyutlarda planlandı. Konutlardan ilki üç yatak odalı bir aile villası olarak tasarlandı.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 8

İkinci mülk ise iki yatak odalı ve daha küçük bir konut şeklinde düzenlendi. İkili, projeden ev satın alan ilk kişiler arasında yer aldı.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 9

Villaların bulunduğu ada ana karadan yaklaşık 16 mil açıkta konumlanıyor. Bu mesafe yüksek düzeyde bir mahremiyet sunuyor.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 10

Çift, bu sayede ailece gözlerden uzak bir yaşam alanına kavuştu. Satın alınan villaların her birinin değerinin yaklaşık 3,5 milyon sterlin olduğu belirtildi.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 11

Cristiano Ronaldo, yatırım kararlarının arkasındaki nedeni açıkladı. Bölgenin sunduğu doğal güzelliklere ve huzura dikkat çekti.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 12

Kızıldeniz’in gerçekten olağanüstü bir yer olduğunu ifade etti. Bölgeyi ilk ziyaret ettikleri andan itibaren buradaki doğayla derin bir bağ kurduklarını belirtti.

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Ronaldo ve Rodríguez’den Orta Doğu’da dev yatırım: Türk lirasıyla karşılığı 455 milyon - Resim: 13

Portekizli yıldız, buranın ailece huzur ve sükûnet buldukları özel bir yer olduğunu sözlerine ekledi.

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