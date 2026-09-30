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Portekiz Milli Takımı'nda sular durulmuyor. Son oynanan maçta Jorge Jesus Ronaldo'yu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletmiş ardından yaşanan süreçte yıldız oyuncu antrenmanlara çıkmamıştı. Ronaldo Danimarka maçı öncesi bugün kampı terk ettiğini açıkladı.

'MİLLİ TAKIM KAMPINI TERK ETMEYE KARAR VERDİM'

Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli Takım teknik direktörünün basın toplantısından sonra, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım bir görüşmenin ardından, Milli Takım kampını terk etmeye karar verdim." dedi.

'DOĞRU ZAMANDA TÜM PORTEKİZ HALKINA GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM'

Bu kararının gerekçesini daha sonra anlatacağını belirten Ronaldo, “Doğru zamanda, milli takımdan ayrılmama yol açan nedenler hakkında tüm Portekiz halkına gerçeği anlatacağım; bu takıma her zaman kendimi adamıştım. Şimdi Portekiz’e ve tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar dileme zamanı." ifadelerini kullandı.