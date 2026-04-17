İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Gary Lineker, Cristiano Ronaldo ile arasında yaşanan ilginç bir olayı kamuoyuyla paylaştı.

Lineker, futbol dünyasında yıllardır süren Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo kıyaslamasında görüşünü her zaman açıkça dile getirdiğini söyledi.

İngiliz efsane, Messi’yi daha komple bir futbolcu olarak gördüğünü sık sık ifade ettiğini belirtti.

LINEKER: 'MESSI YORUMLARIM YÜZÜNDEN RONALDO BENİ PEK SEVMİYOR'

Podcast yayınında konuşan Gary Lineker, “Cristiano Ronaldo beni pek sevmiyor. Aslında onu kızdıracak bir şey söylemedim. Sadece dürüstüm ve Lionel Messi'nin genel olarak daha iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Beni Instagram'da takipten çıkardı, atlatırım.” dedi. Lineker'in açıklamaları stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

'YENİDEN ARKADAŞ OLALIM RONALDO'

Sözlerini esprili şekilde sürdüren Lineker, Cristiano Ronaldo ile geçmişte birçok kez bir araya geldiğini hatırlattı.

Deneyimli isim, “Onu her zaman seveceğim. Defalarca tanıştık. Bana biraz kırgın olduğunu biliyorum ama sorun değil. Cristiano, hadi beni ara, yeniden arkadaş olalım.” ifadelerini kullandı.