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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşmada attığı iki golle maçın yıldızı olan Cristiano Ronaldo Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada da gol atan tek futbolcu unvanının da sahibi oldu.

Ayrıca Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a yükselten Ronaldo, Portekiz'in turnuva tarihindeki en golcü futbolcusu Eusebio'yu da geride bıraktı.

RONALDO: 'KARANLIK BİR HAFTAYDI SANKİ FUTBOLU BIRAKMIŞ GİBİYDİM'

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki tecrübeli yıldız, "Rekor kırmak her zaman güzeldir ancak önemli olan Milli Takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Şimdi mesele eleme turunu geçmekti. 4 puanla bence zaten geçtik. Çok mutluyum. Tanrı çok çalışanlara yardım eder. Takım arkadaşlarımın da yardımcı olacağını biliyordum. Zor bir haftaydı, karanlık bir haftaydı. Sanki futbolu bırakmış gibiydim ama her zaman olduğu gibi sıkı çalışmaya inandığım için direndim. Zordu, itiraf etmeliyim, ama geri döndük." diye konuştu.

'NEDEN GERİ DÖNDÜM' DİYE BAĞIRDIĞINI AÇIKLADI

Attığı golden sonra kameralara neden 'Geri döndüm' diye bağırdığı sorulan Ronaldo, "Unutmasınlar diye." cevabını verdi.

MESSI SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Ronaldo, 'Messi hakkında konuşmak ister misin?' şeklinde gelen soruyu ise 'Diğer soruya geçelim' diye geçiştirdi.