Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarına yönelik eleştirilerin yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını beğenmesiyle gündeme geldi.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo'nun açıklamalarının yer aldığı video, Ronaldo'nun etkileşiminin ardından dikkat çekti.

Sportv yayınında Ronaldo ile Lionel Messi'nin milli takımlarındaki konumlarını karşılaştıran Melo, Portekizli futbolcuların Ronaldo'ya yaklaşımını eleştirdi.

FELIPE MELO, RONALDO İLE MESSİ'Yİ KARŞILAŞTIRDI

Felipe Melo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Portekizli takım arkadaşlarının Ronaldo'ya yaklaşımı ile Arjantinli oyuncuların Lionel Messi'ye yaklaşımı arasında çok büyük bir fark var."

'RAKİPLERİ ONA DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERİYOR'

"Cristiano'ya karşı oynayan rakiplerin ona çok daha fazla saygı gösterdiğini görüyorum. Hojlund bile Jorge Jesus'a çok kızdı, çünkü Ronaldo onun idolü. Rakiplerinin ona gösterdiği saygı, Portekiz Milli Takımı'nın kendi içinde gösterdiği saygıdan daha fazla."

'ORADA KİMSE RONALDO'NUN SEVİYESİNDE DEĞİL'

"Bu doğru değil, çünkü orada kimse Ronaldo'nun seviyesinde değil. Hiçbir şey olmamış gibi bu şekilde gitmesine izin verilemez."

RONALDO'NUN BEĞENİSİ TARTIŞMA YARATTI

Sportv'nin Felipe Melo'nun açıklamalarını içeren videoyu Instagram'da paylaşmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun gönderiyi beğenmesi dikkat çekti.

Portekizli yıldızın bu etkileşimi, Melo'nun milli takımdaki futbolculara yönelik eleştirilerine katıldığı şeklinde yorumlandı.