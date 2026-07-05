Son Dünya Kupası'nı oynayan 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo İspanya ile çeyrek final bileti için oynayacakları kritik mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'BEN NE ZAMAN İSTERSEM O ZAMAN BIRAKACAĞIM'

Futbolu ne zaman bırakacağı konusunda geleceğiyle ilgili gelen sorular üzerine konuşan Ronaldo, "Hedeflerimize ulaşmak için her zaman tüm bedenimi ve ruhumu ortaya koydum; oynasam da oynamasam da her zaman önemli bir rolüm olacak. Daha önce de söylediğim gibi, ben ne zaman istersem o zaman bırakacağım, siz ne zaman isterseniz o zaman değil, hep aynı soruyu soruyorsunuz." diye konuştu.

'DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK BENİ DAHA BÜYÜK YAPMAZ'

Üzerindeki baskıyla ilgili sorular gelmesi üzerine gazetecileri topa tutan Ronaldo "Son 23 yıldır beni öldürmeye çalışıyorsunuz, ama bunun değmeyeceğini, zaman kaybı olduğunu görmüş olmalısınız, ama yine de deniyorsunuz, deniyorsunuz, deniyorsunuz, deniyorsunuz. Buna çok alıştım. Dünya Kupası'nı kazanmak beni daha büyük bir Cristiano yapmaz, kazanmamak da benden hiçbir şey eksiltmez. Eleştiriler büyümenizi sağlar, bu yüzden bunu yaptığınız için teşekkür ederim." dedi.

'NE OLURSA OLSUN RONALDO VİCDANI RAHAT BİR ŞEKİLDE AYRILACAK'

Toplantı salonunda bir gazeteciyi işaret ederek kendisine soru sorması için meydan okudu ve şöyle konuştu:

"Beni sevmediğini biliyorum. Sizlerden bazılarıyla, özellikle de bizi sevmeyenlerle konuşmak gerekirse, insanların yüzlerini çok iyi hatırlıyorum. Bakın, dürüst olacağım: Yarın ne olursa olsun, Cristiano Ronaldo vicdanı rahat bir şekilde ayrılacak. Yüzde 100 değil, yüzde 1000 çünkü hayatta ve futbolda her şeyimi verdim." ifadelerini kullandı.