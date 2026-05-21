Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Suudi Arabistan Pro Lig'in son haftasında gözler Al Nassr ile Al Hilal arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışındaydı.

AL NASSR ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Kümede kalma mücadelesi veren Damac'ı konuk eden Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı lider Al Nassr sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 86'ya yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti.

Coman'ın perdeyi açtığı maçta Mane farkı ikiye çıkarırken Damac Morlaye Sylla ile penaltıdan bulduğu golle maça tutundu.

Cristiano Ronaldo, frikikten bulduğu golle şampiyonluk ateşini yaktı! 🔥🔥 pic.twitter.com/YgpGMezOw5 — S Sport Plus (@ssportplustr) May 21, 2026

FRİKİK GOLÜYLE MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Karşılaşmada skoru 2-1'e gelmesinin ardından Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve frikikten muazzam bir golle Al Nassr tribünlerini sevince boğdu. Ronaldo son anlarda kendisinin ikinci takımının 4. golünü de atarak skoru tayin etti.

AL NASSR İLE KAZANDIĞI İLK KUPANIN ARDINDAN AĞLADI

Dünya futboluna damga vuran 41 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo buna rağmen Al Nassr ile kazandığı ilk kupanın ardından duygu dolu anlar yaşadı. Maçın son anlarından oyundan çıkan Ronaldo kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.