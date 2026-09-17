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İtalya döngüsünü tamamlayan, İspanya ve İngiltere kapılarını FFP ile yaş kriteri nedeniyle kapatan Romelu Lukaku’nun Fenerbahçe’yi seçme nedeni ortaya çıktı. Belçikalı yıldızın geleceği ve performansı merakla takip edilirken, oyuncunun avukatı Sebastien Ledure Belçika basınına yaptığı açıklamalarla transfere dair tüm merak edilenleri yanıtladı.

Le Soir gazetesine konuşan uluslararası spor hukuku avukatı Ledure, 33 yaşındaki forvetin Türkiye ve Fenerbahçe tercihini "mantıklı ve stratejik bir adım" olarak nitelendirdi. İtalya, İngiltere ve İspanya ihtimallerini değerlendiren Ledure, transferin perde arkasını şu sözlerle özetledi:

"İTALYA DÖNEMİ VE TARTIŞMALAR GERİDE KALDI"

Inter, Roma ve Napoli formalarıyla Serie A'da belirleyici bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Ledure, "Romelu için İtalya’daki döngü tamamlanmıştı. Artık orada kendisini çevreleyen çalkantılardan, bitmek bilmeyen tutkulu baskıdan ve tartışma ortamından uzaklaşmak istiyordu," ifadelerini kullandı.

NEDEN İNGİLTERE VEYA İSPANYA DEĞİL?

Oyuncunun kariyer planlamasına dikkat çeken Belçikalı avukat, 33 yaşında Premier Lig’e geri dönmenin kariyer yönetimi açısından anlamlı olmayacağını savundu. İspanya seçeneğinin ise Finansal Fair Play (FFP) engeline takıldığını ifade eden Ledure, yüksek maliyetli bir transferi LaLiga'da yalnızca Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in karşılayabileceğini söyledi.

"SÜRGÜN DEĞİL, FENERBAHÇE'DE İDOL OLMA FIRSATI"

Türkiye Süper Ligi'nin hem finansal olanakları hem de yüksek rekabet ortamıyla en doğru adres olduğunu vurgulayan Sebastien Ledure, Fenerbahçe hamlesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Türkiye'de bonservis bedelini ödeyebilecek, yüksek maaş sunabilecek ve yüksek görünürlüğe sahip büyük kulüpler bulunuyor."

"Fenerbahçe gibi taraftar tutkusu ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir kulüpte Lukaku merkezi bir kilit figür haline gelebilir."

"Bu hamle bir sürgün veya kariyerde gerileme değil; aksine oyuncuya sunacağı çok şey olan bir ortamda açılan yeni bir sayfadır. Romelu, hem iyi bir kazanç elde edeceğini hem de sarı-lacivertli kulübün yeni idolü olabileceğini bilerek imza attı."

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı golcünün, önümüzdeki maçlarda sergileyeceği performansla avukatının işaret ettiği bu liderlik rolünü sahaya yansıtıp yansıtamayacağı merakla bekleniyor.