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Kaynak: AA

Romanya’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının ardından gelen şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ülke genelinde meydana gelen afetlerde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Romanya Acil Durum Ofisi tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıkların 40 dereceye kadar yükselmesinin ardından başkent Bükreş dahil 20 ilde şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu bildirildi.

SEL VE FIRTINA HASARA YOL AÇTI

Yetkililer, yağışların sele dönüşmesiyle birlikte:

Yüzlerce bina ve araçta hasar oluştuğunu

Fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiğini

açıkladı.

Bir ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

1000’DEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtınanın etkisiyle 1000’den fazla ağacın yol ve araçların üzerine devrildiği kaydedildi. Ayrıca afet süresince 2 binden fazla acil yardım çağrısı yapıldığı bildirildi.

SEL UYARISI YAPILDI

Ulusal Hidroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (INHGA), ülke genelinde sarı kodlu sel uyarısı yayımlayarak özellikle nehirlerde su seviyesinin artabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin ardından gelen aşırı yağışların benzer afet risklerini artırabileceğine dikkat çekiyor.