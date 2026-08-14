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Kaynak: AA

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna ile sınırı yakınlarında bulunan Tulcea'daki Luncavita bölgesindeki ormanlık alana bir İHA'nın düştüğü belirtildi.

Sınıra 5 kilometre uzaklıkta bir alana düşen İHA'nın can kaybı veya maddi hasara neden olmadığı, alçak seviyede uçması nedeniyle radar sistemlerince tespit edilemediği kaydedildi.

Açıklamada, İHA'nın düşmesiyle oluşan patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunun henüz bilinmediği ve saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Romanya Acil Durum Müdürlüğü ise İHA'nın düşmesinin ardından Tulcea bölgesinde 90 dakikalık "kırmızı uyarı" ilan edildiğini bildirdi.