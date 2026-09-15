Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

BT Arena’nın ev sahipliği yaptığı Romanya’nın Cluj-Napoca şehrinde, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki son mücadelesine çıkacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Letonya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye saatiyle 17.00’de start alacak kritik randevu öncesinde Filenin Efeleri, grupta çıktığı dört karşılaşmada tek zafer elde ederek üç puanı cebine koydu.

Benzer bir istatistiğe sahip olan Letonya ise bir müsabakası eksik şekilde üç puanla takibini sürdürüyor. Rakip Letonya, son sıradaki İsviçre karşısına bugün TSİ 17.00’de çıkacak.

Grubunu ilk dört içerisinde tamamlayan ekiplerin adını son 16 turuna yazdıracağı turnuvada ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki macerasını sürdürebilmek adına Letonya karşısında hayati bir sınava çıkacak.

SON 16 MÜCADELESİ

D Grubu'nda Fransa, Almanya ve Romanya, son 16 turuna yükselmeyi garantilerken Türkiye ve Letonya, son bileti almak için mücadele edecek.

Letonya'nın bugün İsviçre karşısında alacağı sonuç, Türkiye'nin son maç öncesindeki hesabını doğrudan etkileyecek.

Letonya'nın kazanması halinde ay-yıldızlı ekibin son 16 turuna yükselmesi için alacağı galibiyetin set skoru da önemli olacak.

İsviçre'nin kazanması durumunda ise Türkiye-Letonya maçının galibi Bulgaristan'da düzenlenecek son 16 turuna yükselecek.

Grup maçlarında aldıkları sonuçların ardından Türkiye, dünya sıralamasında 12. basamağa gerilerken Letonya 48. sıraya düştü.