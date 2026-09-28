Türk müteahhitlik sektörünün Romanya’daki projelerine bir yenisi daha eklendi.
Romanya’da 6 milyar liralık ihaleyi Türk şirket aldı
Makyol ve Rumen ortağı Constructii, Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı’ndaki pist modernizasyon ihalesini kazandı. 12 teklifin yarıştığı ihalede 394 milyon Rumen leyi bedelle seçilen konsorsiyum, yaklaşık 106 milyon avroluk projeyi üstlenecek.Kaynak: Haber Merkezi
Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Makyol, Rumen şirketi Constructii ile oluşturduğu ortaklıkla, Bükreş’teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı’nın 1 numaralı pistinin yenilenmesine yönelik ihaleyi aldı.
Otopeni Havalimanı adıyla da bilinen havalimanındaki ihale için toplam 12 teklif değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda Makyol-Constructii ortaklığı 100 tam puanla ilk sırada yer aldı. Konsorsiyumun ihale kapsamında sunduğu bedel 394 milyon Rumen leyi oldu.
Yaklaşık 106 milyon avroya karşılık gelen bu tutarın Türk lirası cinsinden değeri, bugünkü kur üzerinden yaklaşık 6 milyar lira olarak hesaplandı. Havalimanındaki çalışma yalnızca mevcut pistin yenilenmesiyle sınırlı olmayacak.
Proje kapsamında iki taksi yolunun modernizasyonu ve beş yeni taksi yolunun inşa edilmesinin yanı sıra aydınlatma ile pist güvenliğine ilişkin çalışmalar da yapılacak.
İhaleye Makyol-Constructii ortaklığının yanı sıra Acvatot-Coni-Gott Strasse, BOG'ART-Aduro-Avtomagistrali-Bitumina GmbH Bulgaria, Strabag, Constructii Erbașu-EN Electric Proiect Office, Swietelsky Construct-Viarom Construct-Swietelsky Magyarorszag gibi şirket ve ortaklıklar ilgi göstermişti.
Bükreş Ulusal Havalimanları Şirketi’nin (CNAB) proje için öngördüğü maliyet 529 milyon ley olarak açıklandı.
Makyol ve ortağının 394 milyon ley tutarındaki teklifi, belirlenen maliyetin yaklaşık 130 milyon ley altında kaldı.
İki rakam arasındaki fark, bugünkü kurla yaklaşık 1,3 milyar liraya karşılık geliyor.
Romanya, Makyol’un üstlendiği projeler bakımından da öne çıkan ülkeler arasında bulunuyor.
Şirket, daha önce 6,4 milyar ley tutarındaki A13 Sibiu-Făgăraș Otoyolu projesini kazanmıştı.
Toplam 68 kilometre uzunluğundaki otoyolun yapımını sürdüren Makyol, Bükreş’teki Metro M6 hattının yapımını da Alsim Alarko ile kurduğu ortaklık üzerinden üstlenmişti.
Türkiye Müteahhitler Birliği’nin verileri, Romanya’nın Türk şirketlerinin yurt dışında üstlendiği projelerde Rusya’nın önüne geçtiğini gösteriyor.
2026 yılının ilk yarısında Romanya’dan 667,8 milyon dolar, Libya’dan 600 milyon dolar ve Irak’tan 378,6 milyon dolar tutarında iş alındı.
Aynı dönemde Türk müteahhitlerin en fazla proje üstlendiği diğer ülkeler Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Uganda, Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Gabon oldu.
Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre Türk müteahhitlik şirketleri, 2026’nın ilk altı ayında toplam 2,7 milyar dolar değerinde 57 proje üstlendi.
Geçen yılın aynı döneminde ise 93 projenin toplam bedeli 6,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.