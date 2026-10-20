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Kaynak: AA

Romanya basınında yer alan haberlere göre, gensoru önergesinin kabul edilmesiyle hükümetin düşmesinden sonra yaklaşık beş aydır süren siyasi belirsizlik, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu almasıyla sona erdi. Parlamentoda yer alan oylamada yeni hükümet için 280 milletvekili 'Evet', 58 milletvekili ise 'Hayır' oyu kullandı.

280 MİLLETVEKİLİ 'EVET' DEDİ

Güvenoyu alan Başbakan Niculescu ve 18 bakandan oluşan kabine, yemin ederek görevine başladı. Niculescu, basına gerçekleştirdiği açıklamada, ilk kabine toplantısını aynı akşam gerçekleştireceğini ifade ederek, "Romanya için çok önemli bir gün. Yeni hükümet için oy kullanan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu 5 Ekim’de hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Niculescu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Romanya Parlamentosu'na bugünkü güvenoyu için teşekkür ederim. Romanya'nın istikrarı ve Avrupa yolundaki ilerleyişi önceliklerimiz olmaya devam etmektedir. Odak noktamız nettir: sağlam mali yönetim, yapısal reformlar, AB fonlarının etkin bir şekilde kullanılması ve OECD üyeliğine doğru ilerlemenin sürdürülmesi. Bu öncelikleri somut sonuçlara dönüştürmek için ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya hazırız."