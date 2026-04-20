Romanya futbolunda yeni dönem resmen başladı. Ülke futbolunun en büyük sembollerinden Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, milli takım teknik direktörlüğüne getirildi.

RESMİ İMZA GELDİ

Romanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Gheorghe Hagi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Casa Fotbalului’de düzenlenen törende Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu da yer aldı.

HEDEF EURO 2028

Federasyon Başkanı Razvan Burleanu, yeni dönemin hedeflerini açıkladı.

Burleanu, “Hagi’nin hedefi EURO 2028’e katılmak ve bu yıl sonbaharda başlayacak Milletler Ligi grubunu kazanmak.” dedi.

HAGI’DEN İLK MESAJ

Rumen futbolunun yaşayan efsanesi Hagi, göreve gelmesinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Hagi, “Romanya’yı bir kez daha temsil etmek bir onur, büyük bir sorumluluk. Bunu oyuncu olarak yaptım, umarım teknik direktör olarak da yaparım.” dedi.

LUCESCU VURGUSU

Göreve, kısa süre önce hayatını kaybeden Mircea Lucescu sonrası gelen Hagi, eski hocasını unutmadı.

Deneyimli isim, “Lucescu beni istedi. O benim öğretmenim. Şu anda yaptığım birçok şeyde bana ilham veren adam.” sözleriyle dikkat çekti.

GALATASARAY DETAYI

Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Hagi, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılı takımda da iki farklı dönemde görev yaptı.

Son olarak Romanya’da Viitorul takımını çalıştıran Hagi, 2025 yılında kulüpteki görevinden ayrılmıştı.