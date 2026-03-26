Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye ile bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde 23 kişilik son kadrosunu netleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, yaptığı tercih doğrultusunda dört futbolcuyu kadroya dahil etmedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye deplasmanına çıkacak Romanya’da kadro seçimi tamamlandı.

Lucescu’nun açıkladığı listede yer almayan oyuncuların kaleci Catalin Cabuz, sol bek Kevin Ciubotaru, stoper Adrian Rus ve forvet Claudiu Petrila olduğu belirtildi. Deneyimli teknik direktörün bu kararının ardından Romanya’nın Türkiye karşısındaki nihai kadrosu kesinlik kazandı.