Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye ile bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde 23 kişilik son kadrosunu netleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, yaptığı tercih doğrultusunda dört futbolcuyu kadroya dahil etmedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye deplasmanına çıkacak Romanya’da kadro seçimi tamamlandı.

Lucescu’nun açıkladığı listede yer almayan oyuncuların kaleci Catalin Cabuz, sol bek Kevin Ciubotaru, stoper Adrian Rus ve forvet Claudiu Petrila olduğu belirtildi. Deneyimli teknik direktörün bu kararının ardından Romanya’nın Türkiye karşısındaki nihai kadrosu kesinlik kazandı.

Montella’dan kritik karar: 6 isim kadro dışıMontella’dan kritik karar: 6 isim kadro dışıSpor
Bizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda kritik virajda: Romanya maçının muhtemel 11'iBizim Çocuklar Dünya Kupası yolunda kritik virajda: Romanya maçının muhtemel 11'iSpor
A Milli Futbol Takımı’ndan Romanya maçı öncesi resmi yemekA Milli Futbol Takımı’ndan Romanya maçı öncesi resmi yemekSpor
Ozan Kabak’ın doğum günü milli takım kampında kutlandıOzan Kabak’ın doğum günü milli takım kampında kutlandıSpor