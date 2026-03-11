Romanya Parlamentosu, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini oy çokluğuyla kabul etti.

Nicușor Dan’ın talebi üzerine parlamentoda yapılan görüşmelerde, ABD’nin Karadeniz kıyısındaki Köstence yakınlarında bulunan Mihail Kogălniceanu Hava Üssü ile ülkenin orta kesimlerinde yer alan Câmpia Turzii Hava Üssü’ne asker ve savaş uçağı konuşlandırma isteği ele alındı.

Oylama sonucunda kabul edilen karar doğrultusunda ABD’nin söz konusu üslere asker ve askeri teçhizat konuşlandıracağı bildirildi.

Karara karşı çıkan muhalefet ise meclisteki konuşmaları düdük ve ıslıklarla keserek protesto etti. George Simion liderliğindeki Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR), Romanya’yı savaşa sürükleyebileceğini savunduğu bu talebi oylamayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD’nin talebinin savunma amaçlı olduğunu belirterek Romanya vatandaşlarının endişe duymaması gerektiğini söyledi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre ABD, Mihail Kogălniceanu Hava Üssü’ne havada askeri uçaklara yakıt ikmali yapabilen iki tanker uçağı konuşlandırmayı ve yaklaşık 500 asker göndermeyi planlıyor. ABD askerlerinin ülkede en fazla 90 gün kalabileceği ifade edildi.