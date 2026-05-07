Haftanın öne çıkan yapımları arasında “Portekiz Aşkı”, “Mortal Kombat II”, “Fünye”, “Kremlin’in Büyücüsü”, “Iron Maiden: Burning Ambition”, “Kill Bill: Mevzunun Tamamı”, “Arnie & Barney Şapşik Kardeşler” ve “Babil’in Laneti” yer alıyor.
Romantik komediden gerilime : Vizyonda kaçırılmayacak 8 yapım
Sinema salonları bu hafta birbirinden farklı türlerde yapımlarla hareketleniyor. Aksiyon, gerilim, dram, romantik komedi, belgesel ve animasyon severleri toplam 8 yeni film karşılıyor.
Romantik komedi tutkunlarının radarına girmesi beklenen “Portekiz Aşkı”, Cansu Dere, Diogo Morgado ve Ines Heredia’yı bir araya getiriyor. Yönetmen koltuğunda İsmail Şahin’in oturduğu film, aldatıldığını öğrendikten sonra hayatını geride bırakıp Portekiz’e kaçan Yasemin’in hikayesini anlatıyor. Yasemin’in burada Jose isimli yabancı biriyle aynı evi paylaşmak zorunda kalması, onu hem sürprizlerle dolu bir yolculuğa hem de kendini keşfetme sürecine sürüklüyor.
Haftanın en çok beklenen yapımlarından biri olan “Mortal Kombat II”, dövüş dünyasının efsane serisini yeniden beyaz perdeye taşıyor. Simon McQuoid’in yönettiği devam filminde Dünya Alemi bu kez Shao Kahn tehdidiyle karşı karşıya geliyor. Johnny Cage karakterinin hikâyeye dahil olmasıyla mücadele çok daha sert, kaotik ve ölümcül bir hal alıyor. Filmde Karl Urban, Ludi Lin, Hiroyuki Sanada ve Jessica McNamee gibi isimler rol alıyor.
Gerilim dozu yüksek “Fünye”, II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın Londra’daki büyük bir inşaat alanında bulunmasıyla başlayan olayları konu ediniyor. David Mackenzie imzalı filmde Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson ve Gugu Mbatha-Raw başrolleri paylaşıyor. Gizemli hikâye Londra’dan İstanbul’a uzanan sürükleyici bir atmosfere dönüşüyor.
Politik gerilim sevenler için hazırlanan “Kremlin’in Büyücüsü”, 1990’lı yılların Rusya’sında iktidarın perde arkasını ele alıyor. Giuliano da Empoli’nin romanından uyarlanan yapımda Paul Dano, Kremlin’in etkili danışmanlarından Vadim Baranov’u canlandırırken, Jude Law ise Vladimir Putin rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Müzik dünyasına odaklanan “Iron Maiden: Burning Ambition” ise efsanevi heavy metal grubu Iron Maiden’ın 50 yıllık kariyerine ışık tutuyor. Malcolm Venville’nin yönettiği belgesel; arşiv görüntüleri, röportajlar ve sahne arkası detaylarıyla grubun müzik kültürüne etkisini gözler önüne seriyor.
Quentin Tarantino’nun kült yapımı “Kill Bill: Mevzunun Tamamı” da yeniden vizyona giriyor. Uma Thurman ve Lucy Liu’nun performanslarıyla hafızalara kazınan yapım, iki filmlik hikâyeyi tek bir anlatımda buluşturuyor.
Animasyon tarafında ise “Arnie & Barney Şapşik Kardeşler” dikkat çekiyor. Film, kuraklık tehlikesiyle mücadele eden bir karınca kolonisinin en sakar üyeleri Arnie ve Barney’in eğlenceli macerasını anlatıyor.
Korku severleri hedefleyen “Babil’in Laneti” ise Mezopotamya’da yapılan karanlık bir anlaşmanın ardından toprağa gömülen gizemli bir kitabın yıllar sonra ortaya çıkarılmasıyla başlayan paranormal olayları merkezine alıyor.