Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film

Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film

ABD merkezli sinema sitesi Screen Rant, romantik filmlerde klişeleri bozan, izleyiciyi duygusal ters köşeye yatıran en iyi 10 yapımı listeledi. İşte duygusal ters köşeleri ve beklenmedik kırılma anlarıyla hafızalarda yer edinen sürprizlerle dolu o filmler…

Haberi Paylaş
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 1

Romantik filmler bazen klişeleri tekrar eder, bazen de izleyiciyi şaşırtan sürprizler ve dramatik finallerle öne çıkar. Ancak bazı yapımlar vardır ki, izlediğiniz hikâye karşısında adeta ağzınız açık kalır. Screen Rant, aşk hikâyelerinde beklenmedik kırılmalar yaratan ve izleyiciyi hazırlıksız yakalayan 10 filmi sıraladı. Klişelerden sıkılan seyirciler için hazırlanan bu liste, romantik sinemaya farklı bir bakış sunuyor.

1 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 2

Genellikle öngörülebilir anlatılarıyla bilinen romantik filmler arasında, izleyiciyi ters köşeye yatıran yapımlar da bulunuyor. ABD merkezli sinema sitesi Screen Rant, romantik anlatının güvenli alanını terk eden bu filmleri bir araya getirdi. Klişeleri tekrar etmek yerine izleyicinin beklentileriyle oynayan bu yapımlar; duygusal ters köşeleri ve beklenmedik kırılma anlarıyla hafızalarda yer etmeyi başarıyor.

2 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 3

10. Aptal, Çılgın, Aşk (Crazy, Stupid, Love 2011)

Filmin finalinde karakterlerin yaşadıkları, romantik komedilerde nadir görülen bir “toplu çöküş” anı yaratır. Küçük detaylar geriye dönüp bakıldığında anlam kazanır.

3 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 4

9. Senin Adın (Your Name, 2016)

Beden değişimiyle başlayan hikaye, farklı zamanlarda yaşayan karakterler arasında romantik bir trajediye dönüşür. Film, aşkı bilim kurgu ve dramatik bir anlatıyla harmanlar.

4 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 5

8. Aşkın 500 Günü (500 Days of Summer, 2009)

Tom, Summer’ın evlendiğini öğrenir ve baştan beri yanlış bir anlatıyı takip ettiğini fark eder. Film, “doğru kişi” fikrini sert ama öğretici bir şekilde yıkar.

5 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 6

7. Palm Springs (2020)

Nyles ve Sarah’ın romantik yakınlaşması, Nyles’ın zaman döngüsünü kullanmasıyla gölgelenir. Film, romantik komedilerde nadir görülen bir etik ve duygusal hesaplaşma sunar.

6 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 7

6. Beni Unutma (Remember Me, 2010)

Film romantik bir dram gibi ilerlerken final sahnesi her şeyi değiştirir: Hikaye 11 Eylül 2001’de, Dünya Ticaret Merkezi’nde geçer. İzleyici, hazırlıksız yakalanır ve aşk hikayesi dramatik bir boyut kazanır.

7 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 8

5. Kesinlikle, Belki (Definitely, Maybe, 2008)

Bir baba, kızına geçmiş aşklarını anlatır. İzleyici, annenin gerçek aşk olduğunu düşünür, ancak film gerçek aşkın her zaman görünür olmadığını vurgular. Final, izleyicide tatlı bir şaşkınlık yaratır.

8 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 9

4. Kefaret (Atonement, 2007)

Cecilia ve Robbie’nin kavuşması, Briony’nin vicdanını rahatlatmak için yazdığı kurmacadan ibarettir. Savaş ve yanlış bir suçlamanın geri dönülmez yıkımı, romantik hikayede dramatik bir kırılma yaratır.

9 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 10

3. Aşk, Simon (Love, Simon, 2018)

Simon’ın anonim olarak aşık olduğu kişi kimdir? İzleyici ve Simon, Bram’ı ihtimal dışı sanırken finalde gelen buluşma sahnesi filmin doruk noktası olur. Film, gençlik romantizmini sürpriz ve duygusal bir şekilde işler.

10 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 11

2. Bir Şans Daha (Last Christmas 2019)

Kalp nakli sonrası hayata tutunmaya çalışan Kate, gizemli Tom’a aşık olur. Filmin sonunda Tom’un aslında kalbini bağışlayan kişi olduğu ortaya çıkar. Romantik masaldan duygusal bir vedaya dönüşen bu film, izleyicide unutulmaz bir etki bırakır.

11 12
Romantik filmlerde ters köşe anları: İzleyiciyi şaşırtan 10 film - Resim: 12

1. En İyi Arkadaşım Evleniyor (My Best Friend’s Wedding, 1997)

Julianne, en yakın arkadaşının evleneceğini öğrendiğinde, geç kalmış aşkını fark eder. Film, alışılmış “kötü gelin” klişesini reddeder ve Julianne’ın olgunlaşarak geri adım atmasını gösterir. Bu final, romantik komediler için sıra dışı bir kırılmadır.

12 12
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro