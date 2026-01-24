Fenerbahçe ile Juventus arasında En-Nesyri'nin kiralanması konusunda son günlerde hız kazanan transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldığı iddia edildi.

Romano duyurdu: Fenerbahçe ile Juventus En-Nesyri transferinde anlaştı - Resim : 1

FENERBAHÇE İLE JUVENTUS DÜN GECE ANLAŞMAYA VARDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano iki kulüp arasında prensip anlaşmaya varıldığını duyurarak transferin detaylarını paylaştı.

Romano duyurdu: Fenerbahçe ile Juventus En-Nesyri transferinde anlaştı - Resim : 2

ROMANO EN-NESYRI TRANSFERİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Romano, Fenerbahçe ile Juventus'un dün gece anlaşmaya vardığını belirtti. Anlaşma kapsamında; Juventus'un Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği ve İtalyan kulübünün En-Nesyri'yi kalıcı olarak renklerine bağlamak için 19 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonuna sahip olacağı kaydedildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken Fenerbahçe En-Nesyri'nin Juventus'a kiralanmasının ardından yeni forvet arayışlarına hız vermeyi planlıyor.