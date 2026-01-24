Fenerbahçe ile Juventus arasında En-Nesyri'nin kiralanması konusunda son günlerde hız kazanan transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE İLE JUVENTUS DÜN GECE ANLAŞMAYA VARDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano iki kulüp arasında prensip anlaşmaya varıldığını duyurarak transferin detaylarını paylaştı.

ROMANO EN-NESYRI TRANSFERİNİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Romano, Fenerbahçe ile Juventus'un dün gece anlaşmaya vardığını belirtti. Anlaşma kapsamında; Juventus'un Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği ve İtalyan kulübünün En-Nesyri'yi kalıcı olarak renklerine bağlamak için 19 milyon Euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonuna sahip olacağı kaydedildi.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken Fenerbahçe En-Nesyri'nin Juventus'a kiralanmasının ardından yeni forvet arayışlarına hız vermeyi planlıyor.