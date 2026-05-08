Roma’nın son garnizonuydu: Hülya Avşar’a rakipler çıkıyor

Toplamda 1 milyon 72 bin TL ödüllü dev turnuvada, 50’si kadın olmak üzere toplam 150 sporcu kortlarda ter dökecek. 11-16 Mayıs tarihleri arasında Dicle Üniversitesi kortlarında oynanacak müsabakalarda gözler özellikle kadın raketlerin üzerinde olacak. Kortlardaki iddialı kadın sporcular, Türkiye’de tenis denince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü sanatçı Hülya Avşar’a adeta meydan okuyor. Tenisin birleştirici gücüyle Ankara, İstanbul, Balıkesir, Elazığ ve Nevşehir gibi illerden gelen kadın sporcular, Hülya Avşar’ın kortlardaki tahtına aday olmaya hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek 2’nci Zerzevan Cup Bahar Kupası 2026 Tenis Turnuvası’nın lansmanı düzenlendi.