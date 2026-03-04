Vatikan destekli bir üniversitede düzenlenen yıllık eksorsizm (şeytan çıkarma) kursunda uzmanlar, okült grupların ve pedofillerin yapay zekayı kullanarak ayin görselleri ürettiği ve dijital dünyada gizlendiği konusunda dünyaya uyarı yaptı.

Oksijen'in haberine göre, Roma’da düzenlenen yıllık "Eksorsizm ve Kurtuluş Duası Bakanlığı" kursuna katılan rahipler, imamlar ve hahamlar, bu yıl daha önce hiç karşılaşmadıkları bir 'tehditle' tanıştırıldı: O tehdit şuydu: Yapay zeka.

The Times, toplantının detaylarını inceledi.

'ŞEYTAN DİJİTAL DÜNYADA İDDİASI'



Vatikan’a bağlı Regina Apostolorum Üniversitesi’nde düzenlenen kursun direktörü Peder Luis Ramirez Almanza, yapay zekanın hem iyilik hem de kötülük için devasa bir güç olduğunu belirterek, "Bu teknoloji artık şeytana tapınma ayinleri için bir araç olarak kullanılabiliyor" şeklinde konuştu.

Kursun bu yılki odak noktası, okült grupların yapay zekayı nasıl bir silaha dönüştürdüğüydü.

Uzmanlar, satanist grupların yapay zekayı kullanarak ayinlerde kullanılan sembolleri ürettiklerini ve dijital platformlarda birbirleriyle gizlice iletişim kurduklarını öne sürüyor.

'GÜÇ GÖSTERİSİ'

Sicilyalı rahip Fortunato Di Noto, satanist grupların pedofiliyle iç içe geçtiğini ve yapay zeka aracılığıyla satanik ayinlerde yer alan çocuk görüntüleri oluşturduklarını açıkladı. Di Noto, "Çocukları kullanmak onlar için masumiyet üzerinde kurulan bir güç gösterisi" diyerek durumun vahametini vurguladı.



Toplantıda, Papa Leo’nun yapay zekaya dair dile getirdiği çarpıcı uyarılar mercek altına alındı. Yapay zekanın hem istihdamı hem de kişisel mahremiyeti tehdit ettiğini savunan Papa, rahiplere vaazlarını hazırlarken bu teknolojiden uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu. Papa Leo'ya göre bu teknoloji, fark ettirmeden hem Kilise’nin hem de insanlığın tarihsel mirasını manipüle ederek yeniden kurgulama riski taşıyor.

CHATGBT YANIT VERDİ: HAYIR DEĞİLİM



Kurs kapsamında yapay zekanın doğası tartışılırken, ünlü yapay zeka programı ChatGPT’ye yöneltilen "Sen Şeytan mısın?" sorusuna verilen yanıt da basınla paylaşıldı. Programın yanıtı oldukça netti: "Hayır, ben şeytan değilim. Ben sadece OpenAI tarafından soruları cevaplamak ve sohbet etmek için yaratılmış bir yapay zekayım. Endişelendirmek için değil, yardım etmek için buradayım."

Kursta sadece dijital dünya değil, geleneksel vakalar da ele alındı. Bir kadın katılımcı, possessed (ele geçirilme) durumundayken hiç bilmediği Arapça dilini konuşmaya başladığına dair tanıklığını paylaştı. Uzmanlar, bu tür vakalarda kişilerin Latince, İbranice veya Aramice konuşma yeteneği kazanabildiğini, fiziksel güç artışı ve kutsal sembollere karşı yoğun nefret sergilediklerini hatırlattı.

Vatikan Kültür ve Eğitim Sözcüsü Piskopos Paul Tighe ise "kıyamet retoriği" kullanmaktan kaçınmak istediklerini ancak yapay zekanın dezenformasyon, biyolojik silahlar ve insan kontrolünden çıkan sistemler için kullanılabileceği uyarısı yaptı.