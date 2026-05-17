Roma Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner, Norveçli 23 numaralı seribaşı Casper Ruud’u 2-0 mağlup ederek Roma’da ilk kez şampiyon oldu.

Başkent Roma’daki Foro Italico Kompleksi’nde oynanan ATP Masters 1000 finali, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

SINNER GERİ DÖNDÜ, İLK SETİ ALDI

Maça tutuk başlayan Sinner, 2-0 geriye düştüğü ilk sette servis kırarak oyuna ortak oldu. 9. oyunda bir kez daha servis kıran İtalyan raket, seti 6-4 kazandı.

İKİNCİ SETTE KONTROL TAMAMEN SINNER’DAYDI

İkinci setin başında rakibinin servisini kıran Sinner, üstünlüğünü maç boyunca sürdürdü ve seti yine 6-4 alarak mücadeleyi 2-0 kazandı.

TARİHE GEÇEN ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla Sinner, Roma Açık’ta ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve ATP 1000 seviyesinde galibiyet serisini 34 maça çıkardı.

Ayrıca Sinner, 1976’dan bu yana turnuvayı kazanan ilk İtalyan tenisçi olarak tarihe geçti.

Şampiyonluk kupasını İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve eski şampiyon Adriano Panatta birlikte takdim etti. Sinner, bu özel zaferin kariyerinde unutulmaz bir an olduğunu ifade etti.