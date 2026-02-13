Yeniçağ Gazetesi
SEYRANTEPE'DE MAÇ GOLLE BAŞLADI
Bir dönem yüzüne bakmıyorlardı: Avrupa devleri Zeki Çelik'in peşinde

İtalya'da Roma formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Zeki Çelik'e dünya devleri talip oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'e dünya devlerinden teklifler geliyor.

İtalya'dan gelen haberlere göre, 28 yaşındaki milli oyuncu İtalya'dan bonservissiz olarak başka bir takıma imza atabilir.

Tuttosport'un haberine göre, Inter, Juventus ve Liverpool gibi dev takımlar Zeki'yi transfer etmek istiyor.

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan milli sağ bekin, Serie A’da kalmaya çok yakın olduğu konuşuluyor.

İtalya basınının son iddialarına göre deneyimli futbolcu, yeni sezonda bir başka dev kulübün yolunu tutabilir.

Zeki Çelik, Roma formasıyla istikrarlı bir performans sergiliyor ve sezon sonunda da büyük bir takıma imza atması bekleniyor.

Bir dönem Zeki'nin özellikle Türkiye'ye dönüş ihtimali sonrası, ülkemizin taraftarlarından tepki gelmişti.

Kaynak: Diğer
