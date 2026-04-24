İtalya Serie A ekibi Roma, Claudio Ranieri’nin kulüpteki görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ranieri’nin yönetim kurulu danışmanlığı görevine devam etmeyeceği belirtildi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Claudio’ya Roma’ya yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Çabaları için ona her zaman minnettar olacağız. Gelecek planlarımızda yönümüz açık. Kulüp sağlam bir yapıya, güçlü bir liderliğe ve net bir vizyona sahip. AS Roma her zaman öncelikli olacaktır.”

Roma ayrıca, Gian Piero Gasperini yönetiminde yeni döneme güvenle ilerlediklerini ve hedeflerinin kulübü daha ileriye taşımak olduğunu vurguladı.